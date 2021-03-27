Пензенские полицейские позаботились о досуге школьников на каникулах

27.03.2021 | 17:00

Каникулы с полицией проводят некоторые юные пензенцы. Вместе они отправились во дворец спорта - на каток.

«Дети сейчас дома одни, родители уходят на работу. В связи с этим сотрудниками полиции совместно с администрацией проводятся массовые катания на коньках», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

«Спасибо подруге и полицейским, потому что я бы сейчас скучала дома, а здесь было интересно. Мне понравилось», - поблагодарила участница акции Анастасия Власова.

Кроме спортивных акций, на время каникул сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних приготовили и познавательные мероприятия.