В Кузнецке чиновники выявляют фальшивых безработных

Власти Кузнецка решили подойти к мониторингу неформальной занятости с новой позиции.
Если раньше в администрацию приглашали только работодателей и проводили с ними беседы на тему соблюдения трудового (а во время пандемии - еще и санитарно-эпидемиологического) законодательства, то теперь внимание обратили непосредственно на тех, кто числится безработным и долгое время официально нигде не трудится.
В рабочую группу входят специалисты мэрии, центра занятости и отдела соцзащиты населения. Они индивидуально беседуют с каждым безработным, выявляя тех, кто трудится неофициально и при этом незаконно получает пособие по безработице.
В каждом конкретном случае предлагаются варианты трудоустройства и регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Кроме того, гражданам рассказывают о возможности заключить социальный контракт.
«По состоянию на среду, 24 марта, такая работа проведена с 12 гражданами», - пояснили в пресс-службе города.
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