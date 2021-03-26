В Кузнецке чиновники выявляют фальшивых безработных

26.03.2021 | 09:03

Власти Кузнецка решили подойти к мониторингу неформальной занятости с новой позиции.

Если раньше в администрацию приглашали только работодателей и проводили с ними беседы на тему соблюдения трудового (а во время пандемии - еще и санитарно-эпидемиологического) законодательства, то теперь внимание обратили непосредственно на тех, кто числится безработным и долгое время официально нигде не трудится.

В рабочую группу входят специалисты мэрии, центра занятости и отдела соцзащиты населения. Они индивидуально беседуют с каждым безработным, выявляя тех, кто трудится неофициально и при этом незаконно получает пособие по безработице.

В каждом конкретном случае предлагаются варианты трудоустройства и регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Кроме того, гражданам рассказывают о возможности заключить социальный контракт.

«По состоянию на среду, 24 марта, такая работа проведена с 12 гражданами», - пояснили в пресс-службе города.