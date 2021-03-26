Общество

В Кузнецке чиновники выявляют фальшивых безработных

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Власти Кузнецка решили подойти к мониторингу неформальной занятости с новой позиции.

Если раньше в администрацию приглашали только работодателей и проводили с ними беседы на тему соблюдения трудового (а во время пандемии - еще и санитарно-эпидемиологического) законодательства, то теперь внимание обратили непосредственно на тех, кто числится безработным и долгое время официально нигде не трудится.

В рабочую группу входят специалисты мэрии, центра занятости и отдела соцзащиты населения. Они индивидуально беседуют с каждым безработным, выявляя тех, кто трудится неофициально и при этом незаконно получает пособие по безработице.

В каждом конкретном случае предлагаются варианты трудоустройства и регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Кроме того, гражданам рассказывают о возможности заключить социальный контракт.

«По состоянию на среду, 24 марта, такая работа проведена с 12 гражданами», - пояснили в пресс-службе города.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

выявляя тех, кто трудится неофициально и при этом незаконно получает пособие по безработице.
Продавцов проверьте на рынках... в Пензе...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

работа проведена с 12 гражданами
это подвиг, товарищи! вас самих надо через ЦЗ трудоустраивать подъезды мыть

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