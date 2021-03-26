В 2020 году в Пензе безработными признали 23 034 человека

26.03.2021 | 10:23

В 2020 году в Пензе средняя начисленная зарплата выросла почти на 8% и составила 39 830 рублей. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин на сессии гордумы в пятницу, 26 марта.

«Реальная заработная плата работников организаций в 2020 году составила 102,1%, что ниже уровня 2019 года на 0,7%. Номинальные денежные доходы населения Пензенской области и Пензы за 2020 год составили 102,6% в сравнении с 2019 годом, реальные доходы снизились на 0,9%, реальные располагаемые денежные доходы снизились на 1,3%», - уточнил он.

Число безработных жителей выросло на 1,36%. По данным на 1 января 2021 года, в Пензе таковых 5 528.

«За 2020 год были признаны безработными 23 034 человека, из них 56,5% - женщины, 24,5% - молодежь в возрасте до 30 лет, 2,4% - инвалиды, 4,5% - лица предпенсионного возраста. Всем назначена социальная выплата в виде пособия по безработице в размере от 1 500 до 12 130 рублей», - пояснил Андрей Лузгин.

73,5% граждан удалось трудоустроить.

«Наиболее востребованные профессии и специальности - бетонщик, слесарь-сантехник, сварщик, токарь, электромонтер, инженер, продавец-консультант», - добавил мэр.