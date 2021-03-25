В области заключили контракты на ремонт в школах и детском саду

25.03.2021 | 09:19

К новому учебному году в Пензенской области выполнят капитальный ремонт в 30 школах и детском саду, обновят 13 школьных спортзалов. Подготовку к работам обсудили на совещании, которое провел в среду, 24 марта, врио заместителя председателя правительства Олег Ягов.

По словам врио министра образования Александра Воронкова, в шести районах контракты на выполнение работ в подведомственных организациях уже заключены (в том числе в детском саду № 1 в Тамале, где на капремонт выделено из областного бюджета 8,64 млн руб.).

В двух муниципальных образованиях определены подрядные организации, в пяти идут конкурсные процедуры, в 19 готовится конкурсная документация.

Еще в 13 сельских общеобразовательных учреждениях должны отремонтировать спортивные залы. В Башмаковском районе подрядчик уже найден. В 5 муниципальных образованиях его ищут, в 7 готовится документация.

«Необходимо держать ситуацию на контроле. Работы должны быть завершены до начала нового учебного года», - подчеркнул Ягов, обращаясь к районным чиновникам.