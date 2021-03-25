Общество

В области заключили контракты на ремонт в школах и детском саду

Печать

К новому учебному году в Пензенской области выполнят капитальный ремонт в 30 школах и детском саду, обновят 13 школьных спортзалов. Подготовку к работам обсудили на совещании, которое провел в среду, 24 марта, врио заместителя председателя правительства Олег Ягов.

По словам врио министра образования Александра Воронкова, в шести районах контракты на выполнение работ в подведомственных организациях уже заключены (в том числе в детском саду № 1 в Тамале, где на капремонт выделено из областного бюджета 8,64 млн руб.).

В двух муниципальных образованиях определены подрядные организации, в пяти идут конкурсные процедуры, в 19 готовится конкурсная документация.

Еще в 13 сельских общеобразовательных учреждениях должны отремонтировать спортивные залы. В Башмаковском районе подрядчик уже найден. В 5 муниципальных образованиях его ищут, в 7 готовится документация.

«Необходимо держать ситуацию на контроле. Работы должны быть завершены до начала нового учебного года», - подчеркнул Ягов, обращаясь к районным чиновникам.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Какие откаты?

Гость||

На 500 млн.можно бвло отремонтировать все д/с в пенз.обл.и школы...

Гость||

проверьте демичева главу бессоновского района тот еще жук

Гость||

начинайте проверять сейчас заранее, чтоб потом не было больно...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте