В 2020 году у 235 жителей области диагностировали туберкулез

В среду, 24 марта, Пензастат обнародовал данные по числу случаев туберкулеза в области в 2020 году.
Всего такой диагноз специалисты впервые поставили 235 пациентам, это на 116 меньше, чем в 2019-м (351). У 98,7% жителей области недуг поразил органы дыхания.
8 пациентов из общего числа заболевших в 2020 году - это несовершеннолетние пензенцы, четверым из них от 3 до 6 лет. В 2019-м туберкулез диагностировали у 13 детей.
Зарегистрировали смерть 8 жителей области с туберкулезом (в 2019 году - 11).
«Фтизиатры предупреждают, что инфекция должна жестко контролироваться, иначе заболеваемость и смертность могут возрасти», - отметили в Пензастате.
Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.
Весна опять пришла, и в лучике тепла.. Губернатор вспоминает, как мимо идут миллионы каждый день прожитый в сырой темнице.. Заря не забудет тебя, не удачи тебе