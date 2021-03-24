В 2020 году у 235 жителей области диагностировали туберкулез

24.03.2021 | 12:06

В среду, 24 марта, Пензастат обнародовал данные по числу случаев туберкулеза в области в 2020 году.

Всего такой диагноз специалисты впервые поставили 235 пациентам, это на 116 меньше, чем в 2019-м (351). У 98,7% жителей области недуг поразил органы дыхания.

8 пациентов из общего числа заболевших в 2020 году - это несовершеннолетние пензенцы, четверым из них от 3 до 6 лет. В 2019-м туберкулез диагностировали у 13 детей.

Зарегистрировали смерть 8 жителей области с туберкулезом (в 2019 году - 11).

«Фтизиатры предупреждают, что инфекция должна жестко контролироваться, иначе заболеваемость и смертность могут возрасти», - отметили в Пензастате.