Общество

В 2020 году у 235 жителей области диагностировали туберкулез

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В среду, 24 марта, Пензастат обнародовал данные по числу случаев туберкулеза в области в 2020 году.

Всего такой диагноз специалисты впервые поставили 235 пациентам, это на 116 меньше, чем в 2019-м (351). У 98,7% жителей области недуг поразил органы дыхания.

8 пациентов из общего числа заболевших в 2020 году - это несовершеннолетние пензенцы, четверым из них от 3 до 6 лет. В 2019-м туберкулез диагностировали у 13 детей.

Зарегистрировали смерть 8 жителей области с туберкулезом (в 2019 году - 11).

«Фтизиатры предупреждают, что инфекция должна жестко контролироваться, иначе заболеваемость и смертность могут возрасти», - отметили в Пензастате.

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Гость||

Весна опять пришла, и в лучике тепла.. Губернатор вспоминает, как мимо идут миллионы каждый день прожитый в сырой темнице.. Заря не забудет тебя, не удачи тебе

Гость||

Если бы не губернатор, нас бы байдон уже давно бы поработил за 100$ в час.

Гость||

Конечно меньше у нас кроме ковида нет теперь болезней

Имя: Гость
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