Общество

В Пензе задержали водителя, накопившего около 100 штрафов

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94 неоплаченных штрафа на общую сумму 98 000 рублей накопил автолюбитель, задержанный во время совместного мероприятия управлений ГИБДД и службы судебных приставов.

«В отношении водителя применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и федерального закона «Об исполнительном производстве». Составлено 26 административных протоколов за неуплату штрафа в установленный законодательством срок», - сообщила начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кибиткина.

Мировой судья назначил злостному неплательщику наказание в виде административного ареста на срок 13 суток.

«Госавтоинспекция Пензенской области убедительно рекомендует оплачивать штрафы в установленный законодательством РФ срок. В области безопасности дорожного движения он составляет 60 суток с момента вступления постановления в законную силу», - предупредила Юлия Кибиткина.

Узнать о наличии неоплаченных штрафов можно на официальных сайтах ГИБДД и службы судебных приставов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Такой водитель опасен для всех , однозначно таких надо лишать прав.

Гость||

Гость писал(a):

Такой водитель опасен для всех , однозначно таких надо лишать прав.
И не только лишать прав, а ещё заставить по-настоящему проходить психиатрическую экспертизу.

Имя: Гость
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