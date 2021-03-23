В Пензе задержали водителя, накопившего около 100 штрафов

23.03.2021 | 18:44

94 неоплаченных штрафа на общую сумму 98 000 рублей накопил автолюбитель, задержанный во время совместного мероприятия управлений ГИБДД и службы судебных приставов.

«В отношении водителя применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и федерального закона «Об исполнительном производстве». Составлено 26 административных протоколов за неуплату штрафа в установленный законодательством срок», - сообщила начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кибиткина.

Мировой судья назначил злостному неплательщику наказание в виде административного ареста на срок 13 суток.

«Госавтоинспекция Пензенской области убедительно рекомендует оплачивать штрафы в установленный законодательством РФ срок. В области безопасности дорожного движения он составляет 60 суток с момента вступления постановления в законную силу», - предупредила Юлия Кибиткина.

Узнать о наличии неоплаченных штрафов можно на официальных сайтах ГИБДД и службы судебных приставов.