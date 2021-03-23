В Кузнецке продолжает расти число случаев коронавируса

23.03.2021 | 15:44

В понедельник, 22 марта, в Кузнецке обсудили текущую эпидемическую ситуацию. По информации отдела демографии, соцразвития и здравоохранения, всего с начала эпидемии в городе зарегистрировали 503 случая коронавируса.

За 7 дней прибавилось 5 пациентов.

«За неделю зарегистрировано 311 случаев ОРВИ и 16 - пневмонии», - рассказал начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения города Александр Климов.

По его словам, доля отсутствующих воспитанников детских садов составила 5,4%, учащихся школ - 3,9%.

48 горожан с коронавирусной инфекцией лечатся на дому. Все они обеспечены бесплатными препаратами.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины привили 2 232 кузнечанина, вторым - 1 981.