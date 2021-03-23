Общество

Реконструкция улицы Московской обойдется почти в 220 миллионов

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Уже в первой половине апреля ресурсоснабжающая компания готова приступить к капитальному ремонту тепловых сетей в верхней части улицы Московской. В дальнейшем участок между улицами Кураева и Карла Маркса станет пешеходным.

Подготовку к предстоящему благоустройству территории обсудили на оперативном совещании в администрации города. Этому предшествовала непростая встреча с жителями домов и представителями бизнеса.

«Основная часть вопросов была связана с доступом для автотранспорта. Нужно посмотреть, сможет ли проезжать транспорт по тротуарам, в какую ширину подрядчик будет выкапывать. Доступ спецслужбам нужно обеспечивать», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Что касается самой реконструкции улицы Московской, то пока нет четкого представления, какая организация будет этим заниматься. Стоимость работ - 219 миллионов 400 тысяч рублей. На сайте государственных закупок размещена информация о конкурсных процедурах.

«Отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по объекту: улица Московская в границах улиц Кураева - Карла Маркса», - сказано там.

Отчасти это связано с доведением лимитов на выполнение строительно-монтажных работ с учетом установки малых архитектурных форм, опор освещения.

В рамках благоустройства верха Московской придется вести переговоры с собственниками зданий.

«Ремонт самих домов и арок не предусматривали. Мы считаем, что необходимо привести фасады в единую стилистику, рекламные вывески, с переходным периодом, чтобы у бизнеса было время адаптироваться, приспособиться к тем изменениям, которые мы будем просить провести», - подчеркнул Андрей Лузгин.

Некоторые из строений в таком состоянии, что своим видом способны испортить впечатление о «пензенском Арбате», которым в скором времени и станет Московская.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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