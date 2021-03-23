Общество

Магазин «Торнадо» предлагает доставку блюд постного меню

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Магазин интернет-доставки «Торнадо» позаботился об удобстве жителей Пензенской области, соблюдающих Великий пост. Блюда постного меню для них вынесены в отдельный раздел на сайте.

Всего в списке 140 наименований.

Задача выбора продуктов существенно облегчена, покупателю не нужно тратить лишнее время на изучение состава на упаковке. Всю информацию структурировали менеджеры «Торнадо».

Цех готовых блюд предлагает богатый выбор салатов и аппетитную постную шаурму. Ремесленная пекарня «Пан Калач» тоже выделила постную выпечку в отдельную группу. Ароматные пирожки с начинкой позволят на время забыть о строгости ограничений и получить удовольствие от еды, не нарушая запретов.

«Торнадо» доставляет продукты и товары из региональной сети магазинов «Караван». При заказе через интернет пользователям доступен полный список всего, что можно купить, придя в магазин.

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