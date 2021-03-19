В области продолжает снижаться число новых случаев COVID-19

19.03.2021 | 11:16

В пятницу, 19 марта, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 111 жителей Пензенской области. Данные предоставил федеральный оперштаб. С начала пандемии инфекцию выявили у 40 755 человек.

Накануне сообщалось о 113 заразившихся. При этом в областном центре зарегистрировали менее 50 новых случаев, остальные распределились по районам региона.

В тот же день были озвучены данные о новых смертельных случаях: от коронавируса умерли мужчина 1958 года рождения и три женщины (1946-го и две 1957-го). Теперь жертв 489.

Число выздоровевших достигло 37 035.