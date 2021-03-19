Общество

В области продолжает снижаться число новых случаев COVID-19

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В пятницу, 19 марта, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 111 жителей Пензенской области. Данные предоставил федеральный оперштаб. С начала пандемии инфекцию выявили у 40 755 человек.

Накануне сообщалось о 113 заразившихся. При этом в областном центре зарегистрировали менее 50 новых случаев, остальные распределились по районам региона.

В тот же день были озвучены данные о новых смертельных случаях: от коронавируса умерли мужчина 1958 года рождения и три женщины (1946-го и две 1957-го). Теперь жертв 489.

Число выздоровевших достигло 37 035.

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Гость||

И стабильное количество смертей от короны. 4 человека каждый день

Гость||

через 2 месяца будет 0

Гость||

Стремимся к нулю!!!! Семимильными шагами идем в светлое будущее без короновируса!!!

Гость||

И не лечат,и вакцины в Пензе нет.Замечательно.

Гость||

Гость писал(a):

И не лечат,и вакцины в Пензе нет.Замечательно.
а зачем-корона и без этого уходит

Гость||

Ленинградская область население (без Питера) - 1 875 900 человек заболевшимх - 38 532 человек, Пензенская область население 1 292 211 человек заболевшимх - 40 755 человек.

Как так???

Гость||

как же так.одно снижается,а другое растет.одно убывает,другое растет.закон физики....

Гость||

Бараномасочники страдают каждый день)))

Гость||

Опять идиот появился)))

Гость||

Скоро количество умерших будет меньше количества заражённых

Гость||

Гость писал(a):

Опять идиот появился)))
Так уйди

Гость||

Где вакцина, почему нет в Пензе вакцины?

Гость||

Гость писал(a):

Где вакцина, почему нет в Пензе вакцины?
Галопередол вколи и успокойся

Гость||

Гость писал(a):

через 2 месяца будет 0
А смертей 10?

Имя: Гость
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