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Общество

ЖК «Созвездие» в Спутнике - для интересной и насыщенной жизни

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В Городе Спутнике на берегу озера строится красивый и технологичный жилой комплекс «Созвездие». Жители домов смогут каждый день наслаждаться красотой окружающего мира и интересно проводить время.

Двор ЖК приподнят над уровнем земли, он будет оснащен интересными арт-объектами и подсветкой, которая создаст праздничное настроение в любое время года.

Разноуровневая застройка, приглушенные цвета фасадов, разнообразие декоративных элементов и стильные и современные холлы позволят всегда чувствовать себя на высоте.

Все вместе это подарит ощущение естественности и вызовет желание прогуляться по жилому комплексу, каждый раз совершая свои собственные открытия.

К тому же в «Созвездии» новоселам всегда будет чем заняться. Детские и спортивные площадки во дворе - идеальное пространство в ясную погоду. А в единой входной группе на территории ЖК появится центр добрососедства, где в любую погоду можно вместе с соседями отмечать праздники, дни рождения детей или просто интересно проводить долгие вечера.

У жильцов «Созвездия» масса вариантов, чем заняться с детьми. Можно собрать свою библиотеку и почитать малышам их любимую сказку, принести «Лего» и устроить соревнование на самую креативную игрушку, а то и провести семейные конкурсы на скорость и ловкость - места хватит. Пока дети заняты, взрослые могут спокойно попить кофе и дружески пообщаться с соседями.

А вечером вся семья может на уютной кухне наслаждаться потрясающими видами на город и озеро, которые будут открываться из окон квартиры.

Подробную информацию можно узнать по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный), а также на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщик ЖК «Созвездие» (1-й и 2-й этапы) - ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации размещены на наш.дом.рф.

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