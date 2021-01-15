В Пензе не допустят массового купания горожан в крещенскую ночь

В Пензе проверяющие постараются не допустить массового купания горожан в водоемах в крещенскую ночь с 18 на 19 января.
Соответствующее указание имеется в постановлении, подписанном и. о. главы администрации Пензы Виталием Макаровым в четверг, 14-го числа.
Он поручил главам районных администраций города назначить должностных лиц, которые дежурили бы на местах, где по традиции организовывались купели.
Там же выставят информационные таблички, дублирующие рекомендацию Роспотребнадзора отказаться от погружения в воду из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с распространением коронавируса.
Кроме того, с населением будут проводить профилактическую работу. Пензенцам объяснят, почему совершать омовение в этом году не стоит.
На водоемах также будут дежурить сотрудники полиции, ГОЧС и медики.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Еще не допустите массовой сходки в главном храмике на крещени е.