В Пензе не допустят массового купания горожан в крещенскую ночь

15.01.2021 | 13:06

В Пензе проверяющие постараются не допустить массового купания горожан в водоемах в крещенскую ночь с 18 на 19 января.

Соответствующее указание имеется в постановлении, подписанном и. о. главы администрации Пензы Виталием Макаровым в четверг, 14-го числа.

Он поручил главам районных администраций города назначить должностных лиц, которые дежурили бы на местах, где по традиции организовывались купели.

Там же выставят информационные таблички, дублирующие рекомендацию Роспотребнадзора отказаться от погружения в воду из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с распространением коронавируса.

Кроме того, с населением будут проводить профилактическую работу. Пензенцам объяснят, почему совершать омовение в этом году не стоит.

На водоемах также будут дежурить сотрудники полиции, ГОЧС и медики.