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Общество

В Пензе не допустят массового купания горожан в крещенскую ночь

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В Пензе проверяющие постараются не допустить массового купания горожан в водоемах в крещенскую ночь с 18 на 19 января.

Соответствующее указание имеется в постановлении, подписанном и. о. главы администрации Пензы Виталием Макаровым в четверг, 14-го числа.

Он поручил главам районных администраций города назначить должностных лиц, которые дежурили бы на местах, где по традиции организовывались купели.

Там же выставят информационные таблички, дублирующие рекомендацию Роспотребнадзора отказаться от погружения в воду из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с распространением коронавируса.

Кроме того, с населением будут проводить профилактическую работу. Пензенцам объяснят, почему совершать омовение в этом году не стоит.

На водоемах также будут дежурить сотрудники полиции, ГОЧС и медики.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Еще не допустите массовой сходки в главном храмике на крещени е.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе проверяющие постараются не допустить массового купания горожан в водоемах в крещенскую ночь
Уже заранее подписываются в бессилии перед своими же законами. Вот это власть у нас!!!

Гость||

лучше под одеялом Дзюбить чем на морозе охлаждаться

Гость||

а кто хочет крещенской благодати получить из проруби настоящей как быть?

Гость||

Ахххааах,как это не допустят ,а как же вера?Да и случаев гриппа в народе не наблюдается почти,это так официально говорят.Что происходит?Время абсурда.

Гость||

Гость писал(a):

а кто хочет крещенской благодати получить из проруби настоящей как быть?
Бейся башкой об лёд, продолби прорубь и ныряй.

Гость||

Всё понятно,что не допустят,но зачем тогда приготовили и оборудовали места. Для кого ?

Гость||

Гость писал(a):

Всё понятно,что не допустят,но зачем тогда приготовили и оборудовали места. Для кого ?
ждали команду нырять или не нырять, получили не нырять

Гость||

Гость писал(a):

Время абсурда.
согласна, и про то что висит объявление "покупайте игрушку Чуча детям на новый год" - тоже абсурд, здесь похоже тоже не скомандовали журналистам, что новый год и старый новый год уже наступили

Гость||

А ежели проверяющие по хлебалу огребут? Буртасята шуток не любят.

Имя: Гость
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