«Термодом» организовал крещенские купания в Спутнике

19.01.2024 | 16:52

Строительный холдинг «Термодом» продолжает поддерживать традиции Города Спутника. Одна из старейших - организация крещенских купаний.

В этом году в ночь на 19 января жителей и гостей микрорайона на зимнем пляже снова встречали благоустроенная купель и атмосфера всеобщего радушия, даже несмотря на пронизывающий ветер.

«В Спутнике - лучшие мероприятия! Мы живем неподалеку, микрорайон строится на наших глазах, мы все видим. У нас ребенок здесь квартиру купил, а я уже пятый год купаюсь на Крещение только тут», - рассказал Владимир Козлов, посетивший мероприятие.

Многие гости говорили, что специально приехали издалека, так как знали, насколько душевно событие проходит в Спутнике.

Раздача освященной воды, еще одна традиция крещенской ночи в Спутнике, также сохранилась.

Водосвятный молебен провел протоиерей Алексий Ладыгин - настоятель храма во имя преподобной Евфросинии Московской, который с 2022 года строят в Спутнике при участии «Термодома».

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