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Общество

В Пензе бездомную попросили не жить в расселенных зданиях

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В Пензе соцработники помогли оказавшейся на улице женщине. Ее нашли в Октябрьском районе во время рейда по профилактике бродяжничества и попрошайничества в среду, 24 января.

У бездомной был при себе паспорт. Чтобы узнать, по каким причинам она лишилась крыши над головой и в чем именно нуждается, на нее оформили анкету.

В Пензе бездомную попросили не жить в расселенных зданиях

Женщине выдали направление на флюорографию, продуктовый набор, теплые вещи. Ее предупредили о нежелательности проникновения в расселенные дома, попросили быть осторожнее с газовыми приборами.

Кроме того, бездомной разъяснили порядок и условия приема в дом ночного пребывания.

«Гражданку проинформировали, что в связи с ухудшением погодных условий и с целью минимизации вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций организована работа пункта обогрева с предоставлением горячего питания и теплой одежды на базе комплексного центра срочной социальной помощи населению», - сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на социальное управление.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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