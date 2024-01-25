В Пензе бездомную попросили не жить в расселенных зданиях

25.01.2024 | 13:41

В Пензе соцработники помогли оказавшейся на улице женщине. Ее нашли в Октябрьском районе во время рейда по профилактике бродяжничества и попрошайничества в среду, 24 января.

У бездомной был при себе паспорт. Чтобы узнать, по каким причинам она лишилась крыши над головой и в чем именно нуждается, на нее оформили анкету.

Женщине выдали направление на флюорографию, продуктовый набор, теплые вещи. Ее предупредили о нежелательности проникновения в расселенные дома, попросили быть осторожнее с газовыми приборами.

Кроме того, бездомной разъяснили порядок и условия приема в дом ночного пребывания.

«Гражданку проинформировали, что в связи с ухудшением погодных условий и с целью минимизации вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций организована работа пункта обогрева с предоставлением горячего питания и теплой одежды на базе комплексного центра срочной социальной помощи населению», - сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на социальное управление.