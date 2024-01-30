В Пензе для предпринимателей решили ввести новый штраф

30.01.2024 | 16:08

В Пензе решили ввести штрафы для предпринимателей за недобросовестную очистку от снега и противогололедную обработку участков возле торговых центров, магазинов, кафе, ресторанов, пунктов автосервиса, моек, заправочных станций и других организаций.

С инициативой выступил глава города Александр Басенко на аппаратном совещании во вторник, 30 января.

Особое внимание он обратил на такие проблемы, как складирование снега в неположенных местах и сброс его на проезжую часть.

«Зачастую предприниматели снежные навалы со своих парковок не вывозят, а просто отодвигают на уже очищенные городские автомагистрали. У нас должны быть инструменты воздействия, чтобы поменять эту ситуацию», - аргументировал Басенко свое решение.

Глава города подчеркнул, что санкции помогут чиновникам справиться с основной задачей - обязать собственников приводить в порядок территории, которыми пользуются их посетители, уточнили в пресс-службе мэрии.