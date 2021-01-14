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Общество

В Пензе сотрудники МЧС проверили шлагбаумы и ворота во дворах

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В регионе начались масштабные проверки выполнения закона об установке заградительных сооружений на придомовых территориях. Новые правила вступили в силу 1 января 2021 года.

Во дворе на улице Ладожской сотрудники МЧС выявили ряд нарушений. Во-первых, металлические столбы мешают проезду машины экстренных служб.

«В нашей профессии каждая секунда дорога, задержка во времени прибытия к месту вызова может привести к самым серьезным последствиям, к человеческим жертвам, распространению пожара и большому материальному ущербу», - сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Роман Засимов.

Кроме того, такие заградительные элементы должны автоматически открываться во время ЧП, например при срабатывании пожарной сигнализации.

Шлагбаум может поднять и охранник, который дежурит в круглосуточном режиме, но никак не житель первого этажа, случайно увидевший, что к его дому пытается подобраться спецтехника.

«В любое время подъедут, и будет открыто», - заявил мужчина.

А во дворе на улице Лядова никаких преград для пожарной машины нет. Ворота распахнулись перед красным «Уралом» одним нажатием кнопки. Зато припаркованные вдоль дома автомобили вызывают у огнеборцев нарекания.

«Здесь вообще места не предусмотрены для стоянки. Это места для того, чтобы человек выгрузился, выложил свои вещи, высадил пассажиров и уехал, но жильцы считают, что территория их, и что хотят, то и делают», - объяснил председатель правления ТСЖ Павел Скляр.

Что касается ворот и шлагбаумов, то, согласно новому закону, помимо пункта охраны, такие заградительные конструкции могут быть оборудованы системой аудио- или видеосвязи.

«За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность: для граждан - от 2 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей, для юридических - от 150 000 до 200 000 рублей», - рассказал заместитель начальника отдела НД и ПР г. Пензы Дмитрий Бондаренко.

Представители надзора пока предупреждают руководителей ТСЖ и управляющих компаний, затем противоречащие букве закона пропускные пункты могут и демонтировать.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

пластиковый шлагбаум преградил дорогу многотонной машине

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Здесь вообще места не предусмотрены для стоянки.
на Лядова целая полоса проезжей части занята под парковку. И ГИБДД это не интересует.

Гость||

Клоунада пензенская, в Москве все дворы закрыты все довольны.

Жоповозки только жителей домов проезжают где закрыт проезд.

В Москве другие законы?

Или

Гость||

Как и предполагал, сапог он и в Африке сапог тупо приказ исполнить.

Разбираться не будут по каждому перекрытию им этого не надо. В кремль отчёт провели рейд. Потом говорят почему в России через попу всё.

Гость||

Жоповозки преграда, а не шлагбаумы! С жоповозками слабо бороться во дворах, сами потомучто попы свои возят.

О приказе что таранить и убирать жоповозки ни слова. Тараньте выполняйте приказы и законы. Или слабо?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

металлические столбы мешают проезду машины экстренных служб.
Так что же с заборами? Вот этими самыми глухими двухметровыми холобудами по периметру? Спецтехнике они мешают, а гражданам ходить не мешают?! Кто вообще этот цирк с конями разрешил, что теперь нужно принимать законы для решения этой проблемы? Ведь заборы это не про безопасность - это лишь ради того, чтобы никто из "чужих" не занимал парковочные места жильцов. Это чистой воды лицемерие и эгоизм, когда старушке или матери с коляской приходится бродить кругами по кустам, козьими тропками, обходя эти проклятые заборы. Прямое нарушение конституции РФ на свободу перемещения граждан эти заборы, вот что.

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