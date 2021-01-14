В Пензе хотят увеличить время работы бассейнов, кортов и ФОКов

14.01.2021 | 19:09

Билеты и абонементы в бассейн, на корт, на каток пензенцы скоро смогут приобретать онлайн. Регион начинает разработку такого проекта, рассказал заместитель председателя правительства области Валерий Савин.

«В первую очередь это обусловлено тем, что у нас достаточно сложный эпидпериод, поэтому все ведется к тому, чтобы услуги могли быть предоставлены на расстоянии. Поэтому наша задача - в ближайшее время эту программу запустить», - пояснил он.

На одном из последних совещаний в правительстве тему затронул губернатор. Во-первых, покупка билетов через интернет удобна пользователям, во-вторых, новшество снизит возможность коррупции.

«Чтобы не было наличкой. Скажи сейчас министру любому - начнет в обморок падать: как это так? Так! Сейчас время такое - время информатизации. Думайте и посмотрите, есть ли в каких-то регионах организации бюджетные или учреждения, которые бы осуществляли такую деятельность», - высказался губернатор.

Пока в регионе далеко не на всех спортобъектах можно оплатить услуги банковской картой. Хотя в большинстве из них посетителям все же предоставляют выбор, отдавать кассиру наличные или электронные деньги.

Говорят чиновники еще об одном новшестве - продлении времени работы бассейнов, кортов, фоков. Первопроходцами станут «Буртасы». Бассейн будет принимать пловцов до 23:00.

«Если желающие будут, которые захотят плавать с 22:00 до 23:00, то мы сделаем это. Сначала попробуем в тестовом режиме, потому что людей может устроить, чтобы их было меньше в бассейне», - отметил директор дворца спорта «Буртасы» Валерий Старкин.

Если услуга будет востребованной, то продлить время работы могут и другие спортивные объекты.