Из-за непогоды в Кузнецке в школах ввели дистанционное обучение

14.01.2021 | 17:03

В четверг, 14 января, мэр Кузнецка Сергей Златогорский обратился к горожанам в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Запись появилась на странице градоначальника в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Златогорский отметил, что, по прогнозу, снегопад и метель в регионе сохранятся до 16-го числа, и попросил горожан в эти дни максимально ограничить любые перемещения, в том числе пешком. Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на экстренные службы и не мешать уборке улиц и дворов Кузнецка.

Кроме того, из-за непогоды ограничат междугороднее сообщение.

«Это объективная ситуация, и на нее надо адекватно отреагировать», - подчеркнул мэр.

15-го и 16-го числа образовательные учреждения города будут работать в режиме свободного посещения. Родители могут уведомить классных руководителей или воспитателей о том, что дети остаются дома. Для школьников организуют дистанционные занятия.

«Выезды наших спортивных команд, делегаций за пределы города запрещены из-за сложившейся дорожной ситуации», - добавил Сергей Златогорский.

Он также обратился к руководителям организаций и предприятий Кузнецка с просьбой перевести работу в «щадящий режим».

«Просил бы учесть, что не всем удобно добираться до места работы. У нас очень много работает на предприятиях и в организациях людей не из Кузнецка. У них проблемы сейчас будут с тем, чтобы доехать до работы и уехать. Надо войти в положение», - пояснил градоначальник.

Сергей Златогорский отметил, что принимаются все возможные меры по нормализации дорожного движения и жизни Кузнецка, однако до окончания снегопада ситуация будет оставаться сложной.

«Экстренные службы готовы отреагировать при необходимости. Это не чрезвычайная ситуация, это нормальная русская зима. Я по своему детству других зим и не помню. Мы русские люди, и нас зимой не удивишь. Думаю, вместе мы с этим справимся», - сказал в заключение градоначальник.