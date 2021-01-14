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Общество

Более 90% новых случаев коронавируса зарегистрировали в Пензе

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В четверг, 14 января, в региональном оперативном штабе подтвердили 212 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за сутки.

Заразившихся зарегистрировали в Пензе (199), Заречном (7), Пензенском (3), Никольском (1), Бессоновском (1), Иссинском (1) районах. Несовершеннолетних среди них нет.

На данный момент количество случаев COVID-19 достигло 28 865. Под наблюдением находятся 7 661 человек, снято с него - 65 218.

Всего с начала эпидемии на вирус проверили 605 903 пациента (всего 643 109 исследований). За сутки тесты сделали 3 205 человек.

«Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 46,41% населения региона», - добавили в оперативном штабе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Скоро на прививки?

Гость||

Все бaрaны в городе?

Гость||

Гость писал(a):

Скоро на прививки?
кто пойдет то??????? подневольные если только ради 20 к зарпалыты или 30 ну ладно сделают им премию какую то, но не суть, смысл то в другом ради чего

Гость||

Где Мокшан? Задрали спортивными мероприятиями.Болеет полно народа, тесты положительные, а в статистике нет.Волшебство по пензенски?

Гость||

В Заречном не 7, а 35

Имя: Гость
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