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Общество

В Городе Спутнике появились новые места для вдохновения

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«Смотрите, как красиво!» - восхитились 40 тысяч жителей Города Спутника, посмотрев на украшенный родной микрорайон.

Стараниями холдинга «Термодом» Спутник выглядит очень атмосферно. Здесь появились новые яркие места, навевающие мысли о прекрасном.

Этой зимой «Термодом» закупил километры светодиодов и украсил ими крыши домов микрорайона, преобразил вечернюю набережную, а также установил несколько арт-объектов во дворах домов.

В красивом месте приятно находиться, а в красивом Спутнике приятно жить и отдыхать.

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