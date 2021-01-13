В Городе Спутнике появились новые места для вдохновения

«Смотрите, как красиво!» - восхитились 40 тысяч жителей Города Спутника, посмотрев на украшенный родной микрорайон.
Стараниями холдинга «Термодом» Спутник выглядит очень атмосферно. Здесь появились новые яркие места, навевающие мысли о прекрасном.
Этой зимой «Термодом» закупил километры светодиодов и украсил ими крыши домов микрорайона, преобразил вечернюю набережную, а также установил несколько арт-объектов во дворах домов.
В красивом месте приятно находиться, а в красивом Спутнике приятно жить и отдыхать.
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