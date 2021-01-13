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Общество

У кузнечан еще есть время запечатлеть сказочные мгновения зимы

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У жителей Кузнецка остается совсем немного времени, чтобы принять участие в фотобаттле «Зимняя сказка». Он завершится в субботу, 16 января, а 17-го будут подведены его итоги и объявлен победитель.

Творческое состязание рассчитано на тех фотолюбителей, которые способны в лыжном походе по лесу, на прогулке по городскому парку или даже по дороге на работу увидеть и запечатлеть что-то необычное.

«Это может быть причудливой формы сугроб, застывшие хрусталем капли возле родника, покрытые инеем деревья, снежинки с неповторимым узором, загородные пейзажи один краше другого», - пояснили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Поделиться своими фотосюжетами может любой пользователь социальных сетей независимо от возраста. От одного автора принимается не более трех снимков.

Поддержать участников фотоконкурса можно в группах в социальных сетях:

- https://vk.com/biblioteka_ekocenter_f9?w=wall-167382766_2097;

- https://ok.ru/group52848181706891/topic/152845983206283.

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