COVID-19: число зараженных от 18 до 29 лет увеличилось на 91%

12.01.2021 | 14:57

В понедельник, 11 января, на совещании в региональном правительстве руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин подробно рассказал об эпидемиологической ситуации за последние две недели.

«В структуре заболевших отмечается умеренный рост заболеваемости в возрастных группах от 1 года до 6 лет (на 11%), от 18 до 29 лет (на 91%) и от 30 до 49 лет (на 15%) с одновременным снижением в группе 65 лет и старше на 10% и фактической стабилизацией во всех прочих возрастных группах», - уточнил он.

Перекусихин указал, что в социальной структуре отмечена тенденция к росту среди пенсионеров на 22% и в группе «Прочие службы» (это работники магазинов, коммунальные службы) - на 25%. При этом снизились показатели среди служащих на 28% и рабочих на 47%, стабилизировалась цифра по воспитанникам детских учреждений.

«Удельный вес заболевших медработников изменился незначительно с тенденцией к росту», - констатировал глава регионального управления РПН.

На 12 января общее количество зараженных за все время достигло 28 446. За период пандемии медики выписали 22 764 человека, 342 (155 мужчин и 187 женщин) стали жертвами коронавируса.