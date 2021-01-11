В праздники жители региона тысячи раз нарушили правила дорожного движения

Более 5 000 раз нарушили правила дорожного движения жители Пензы и области в течение новогодних каникул. А 177 человек лишатся из-за этого водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и заплатят штраф 30 000 рублей. Они управляли своими транспортными средствами в состоянии опьянения.
Кстати, 20 водителей из тех, что сели за руль нетрезвыми, уже привлекались за подобное правонарушение. Их накажут еще строже.
«В случае управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно предусмотрена уголовная ответственность, максимальная санкция которой - лишение свободы сроком до 2 лет», - пояснил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Так он полковник или снова, как предшественник, говорящая голова читающая текст по суфлёру?