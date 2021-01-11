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Общество

Пензенцев предупредят о демонтаже шлагбаумов во дворах

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В понедельник, 11 января, на совещании в областном правительстве губернатор Иван Белозерцев напомнил о вступлении в силу с 1-го числа новых противопожарных правил.

Он акцентировал внимание на шлагбаумах во дворах многоквартирных жилых домов. Если они мешают проезду пожарной техники, то их нужно либо переоборудовать, либо демонтировать.

Глава региона поручил зампреду регионального правительства Дмитрию Семенову проконсультироваться с начальником ГУ МЧС России по Пензенской области Сергеем Козловым, выявить проблемные места и довести информацию до населения.

«Нужно разобраться, где и в каком количестве такие шлагбаумы стоят, и выполнить постановление Правительства Российской Федерации», - заключил Иван Белозерцев.

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Гость||

шлагбаумы защишаютот автоопасности людей, а от петуха люди пусть сами будет защищаться

Гость||

шлагбаумы вещь интересная. Особенно не понятен шлагбаум у дома Кулакова 1. На каком основании жители дома решили,что эта дорога принадлежит именно им? она к их дому не имеет никакого отношения. У подъездов этого дома обособленная довольно большая территория. А дорога как оказалась в их владении?

Гость||

Гость писал(a):

Особенно не понятен шлагбаум у дома Кулакова 1. На каком основании жители дома решили,что эта дорога принадлежит именно им? она к их дому не имеет
на том что люди выходя из подъезда не хотят сталкиваться с ездущими автолетами или говнолетами

Гость||

Ворошилова 21 срочно демонтировать, незаконно воткнули шлакбаум.

Гость||

А понедельничек то ничё так,раскачивается помалёху.идейки прям мироточат.

Гость||

Антонова 16, снести!

Гость||

Заборы вокруг МКД и шлагбаумы долой! Езжайте к себе в деревню и там строите хоть из досок, хоть из жердей, хоть плетни плетите

Гость||

Гость писал(a):

Заборы вокруг МКД и шлагбаумы долой! Езжайте к себе в деревню и там строите хоть из досок, хоть из жердей, хоть плетни плетите
Там уже деньги уплочены, ничего убирать не будут, а ты дурачок как обычно.

Гость||

откаты, всё дело в откатах) кто больше заплатит, того шлагбаум и останется на месте)

Гость||

Лядова 52 - разберитесь тоже!

Гость||

шлакбаумы спасают от автобаумов

Гость||

У кого решение осс есть об установки шлагбаума или об ограничении проезда по придомовой территории ТС не собствеников но без ограничений для ТС экстренных служб или обслуживающий икд до 1.01.2021г. Короче кто по уму шлагбаум установил беспокоится не стоит.

Имя: Гость
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