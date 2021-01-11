Пензенцев предупредят о демонтаже шлагбаумов во дворах

11.01.2021 | 14:18

В понедельник, 11 января, на совещании в областном правительстве губернатор Иван Белозерцев напомнил о вступлении в силу с 1-го числа новых противопожарных правил.

Он акцентировал внимание на шлагбаумах во дворах многоквартирных жилых домов. Если они мешают проезду пожарной техники, то их нужно либо переоборудовать, либо демонтировать.

Глава региона поручил зампреду регионального правительства Дмитрию Семенову проконсультироваться с начальником ГУ МЧС России по Пензенской области Сергеем Козловым, выявить проблемные места и довести информацию до населения.

«Нужно разобраться, где и в каком количестве такие шлагбаумы стоят, и выполнить постановление Правительства Российской Федерации», - заключил Иван Белозерцев.