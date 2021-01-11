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Общество

МЧС: Причина каждого третьего пожара - неосторожность с огнем

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С 1 по 10 января в Пензенской области зарегистрировано 40 пожаров. В них погибли 4 человека, еще трое получили травмы. Для сравнения: в новогодние праздники 2020-го было зафиксировано 45 возгораний, 9 погибших, 2 травмированных.

28 пожаров (70%) произошло в жилом секторе. Именно они унесли человеческие жизни. Травмы получил один пострадавший.

Практически каждое третье возгорание (32,5%) происходит из-за неосторожного обращения с огнем: 1 человек погиб и 3 получили травмы.

15 пожаров (37,5%) произошли из-за неправильного устройства и использования печей, это привело к смерти двоих жителей области.

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования стало причиной 7 пожаров (17,5%) и гибели 1 человека.

За время праздников в Пензенской области прошло 2 548 профилактических рейдов, в том числе 763 - в дома граждан из группы риска. Инструкции получили 3 122 человека. В домах многодетных и социально незащищенных семей установлено 16 автономных дымовых пожарных извещателя.

Сотрудники МЧС взяли на учет 209 храма, где проводились рождественские богослужения. Везде прошли профилактические мероприятия, в том числе практические тренировки по эвакуации людей в случае ЧП, инструктажи и беседы с персоналом, консультации по пожарной безопасности.

Кроме того, в эти дни гражданам напоминали правила безопасности при нахождении на льду.

«Для вызова пожарной охраны можно воспользоваться номерами 01, 112 или 101 с мобильного телефона, подключенного к любому оператору сотовой связи», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость||

Каждый,каждый должен быть под контролем ,под присмотром.Ещё над этим работать и работать,хотя уже сделано не мало...

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