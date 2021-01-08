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Происшествия

Причиной пожара в Мокшанском районе могло стать курение

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В рождественский вечер пожарные села Долгоруково Мокшанского района получили вызов на улицу Сенькина. К моменту прибытия первого расчета срубовый дом полыхал открытым огнем.

«Сгорела кровля с последующим обрушением. Выгорело внутри срубового дома 60 квадратных метров. В ходе разборки и проливки конструкций обнаружено тело мужчины 1957 года рождения - хозяина дома», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Уже при дневном свете дознаватели приступили к выяснению причин возгорания. По предварительным данным, к несчастью привело неосторожное обращение с огнем при курении.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

не злите петуха

Гость||

Причина пьянка до беспамятства.

Имя: Гость
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