Причиной пожара в Мокшанском районе могло стать курение

08.01.2021 | 19:06

В рождественский вечер пожарные села Долгоруково Мокшанского района получили вызов на улицу Сенькина. К моменту прибытия первого расчета срубовый дом полыхал открытым огнем.

«Сгорела кровля с последующим обрушением. Выгорело внутри срубового дома 60 квадратных метров. В ходе разборки и проливки конструкций обнаружено тело мужчины 1957 года рождения - хозяина дома», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Уже при дневном свете дознаватели приступили к выяснению причин возгорания. По предварительным данным, к несчастью привело неосторожное обращение с огнем при курении.