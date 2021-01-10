В области число случаев коронавируса превысило 28 000

В воскресенье, 10 января, в Пензенской области прибавилось 198 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 28 055 случаев заражения.
За 9 дней января выявили 1 809 инфицированных. За этот период медики выписали 1 282 человека, жертвами опасного вируса стали 16 пациентов.
Ранее специалисты регионального управления Роспотребнадзора дали рекомендации пензенцам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Пациентам посоветовали постепенно увеличивать физическую нагрузку, включить в режим дневной сон, употреблять в пищу продукты с высоким содержанием белка, больше гулять на свежем воздухе. Также жителям области напомнили, что переболевшие COVID-19 не застрахованы от повторного заражения, поэтому должны соблюдать противоэпидемические меры, как и остальные.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.