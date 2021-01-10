Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 янв 2021|11:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В области число случаев коронавируса превысило 28 000

Печать

В воскресенье, 10 января, в Пензенской области прибавилось 198 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 28 055 случаев заражения.

За 9 дней января выявили 1 809 инфицированных. За этот период медики выписали 1 282 человека, жертвами опасного вируса стали 16 пациентов.

Ранее специалисты регионального управления Роспотребнадзора дали рекомендации пензенцам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Пациентам посоветовали постепенно увеличивать физическую нагрузку, включить в режим дневной сон, употреблять в пищу продукты с высоким содержанием белка, больше гулять на свежем воздухе. Также жителям области напомнили, что переболевшие COVID-19 не застрахованы от повторного заражения, поэтому должны соблюдать противоэпидемические меры, как и остальные.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте