Перенесших COVID-19 пензенцев предупредили о повторном заражении

09.01.2021 | 14:47

Региональное управление Роспотребнадзора дало рекомендации жителям Пензенской области, перенесшим коронавирусную инфекцию.

Специалисты предупредили, что на восстановление после болезни может уйти минимум 2-3 месяца. В это время организм ослаблен, поэтому важно не допускать осложнений и не прерывать лечение.

После перенесенного COVID-19 пациенты часто жалуются на быструю утомляемость и слабость. В таком случае необходимо делать частые перерывы в деятельности, включить в режим дневной сон и постепенно увеличивать физическую активность.

В преодолении снижения концентрации и ухудшения памяти переболевшим пензенцам поможет чтение книг, решение головоломок и кроссвордов, ведение дневника. Специалисты порекомендовали ограничить время просмотра телевизора и пользования интернетом.

Кроме того, для восстановления необходимо выполнять комплексы упражнений, спать по 8-9 часов в хорошо проветриваемой комнате, много гулять пешком.

Часто после инфекции у человека наблюдается одышка. Таким пациентам врач назначает дыхательную гимнастику. Также им рекомендуется чаще проветривать помещения и гулять на свежем воздухе.

При снижении аппетита переболевшим пензенцам советуют есть часто, но небольшими порциями. Пища должна быть здоровой, в рацион нужно включить фрукты, овощи, зелень, продукты с высоким содержанием белка.

Чтобы защитить сердце, пациентам советуют отказаться от табака, алкоголя и кофеина.

«Перенесенный COVID-19 - не гарантия формирования стойкого иммунитета. Возможно повторное заражение. Продолжайте соблюдать правила профилактики, используйте средства индивидуальной защиты, соблюдайте социальную дистанцию, следите за гигиеной рук», - напомнили в Роспотребнадзоре.