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Общество

Перенесших COVID-19 пензенцев предупредили о повторном заражении

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Региональное управление Роспотребнадзора дало рекомендации жителям Пензенской области, перенесшим коронавирусную инфекцию.

Специалисты предупредили, что на восстановление после болезни может уйти минимум 2-3 месяца. В это время организм ослаблен, поэтому важно не допускать осложнений и не прерывать лечение.

После перенесенного COVID-19 пациенты часто жалуются на быструю утомляемость и слабость. В таком случае необходимо делать частые перерывы в деятельности, включить в режим дневной сон и постепенно увеличивать физическую активность.

В преодолении снижения концентрации и ухудшения памяти переболевшим пензенцам поможет чтение книг, решение головоломок и кроссвордов, ведение дневника. Специалисты порекомендовали ограничить время просмотра телевизора и пользования интернетом.

Кроме того, для восстановления необходимо выполнять комплексы упражнений, спать по 8-9 часов в хорошо проветриваемой комнате, много гулять пешком.

Часто после инфекции у человека наблюдается одышка. Таким пациентам врач назначает дыхательную гимнастику. Также им рекомендуется чаще проветривать помещения и гулять на свежем воздухе.

При снижении аппетита переболевшим пензенцам советуют есть часто, но небольшими порциями. Пища должна быть здоровой, в рацион нужно включить фрукты, овощи, зелень, продукты с высоким содержанием белка.

Чтобы защитить сердце, пациентам советуют отказаться от табака, алкоголя и кофеина.

«Перенесенный COVID-19 - не гарантия формирования стойкого иммунитета. Возможно повторное заражение. Продолжайте соблюдать правила профилактики, используйте средства индивидуальной защиты, соблюдайте социальную дистанцию, следите за гигиеной рук», - напомнили в Роспотребнадзоре.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

ограничить время просмотра телевизора и пользования интернетом.
А питание? Питание сильно ограничить?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Продолжайте соблюдать правила профилактики, используйте средства индивидуальной защиты, соблюдайте социальную дистанцию, следите за гигиеной рук», - напомнили в Роспотребнадзоре.
а что ж вы про свою прививку молчите??? или она для понта???

Гость||

они уже переболели. ИМ прививка не нужна. И маска, кстати, тоже

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Перенесенный COVID-19 - не гарантия формирования стойкого иммунитета. Возможно повторное заражение.
Ну и на кой тогда прививки? Как мертвому припарка?

Гость||

Гость писал(a):

Продолжайте соблюдать правила профилактики, используйте средства индивидуальной защиты, соблюдайте социальную дистанцию, следите за гигиеной рук», - напомнили в Роспотребнадзоре.

а что ж вы про свою прививку молчите??? или она для понта???

Тебе же ясно написали:penzainform.ru писал(a):
Перенесенный COVID-19 - не гарантия формирования стойкого иммунитета. Возможно повторное заражение
Получается, что прививки - профанация,очередное бла-бла-бла, и толку от них никакого не будет.

penzainform.ru писал(a):

Перенесенный COVID-19 - не гарантия формирования стойкого иммунитета. Возможно повторное заражение

Гость||

Главный академик Иоффе

Доказал: коньяк и кофе

Вам заменят спорт и профилактика

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