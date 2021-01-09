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Общество

Пензенцам рассказали о мероприятиях последнего праздничного дня

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В воскресенье, 10 января, в Пензе завершится новогодняя кампания. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 11:00 на площади Ленина закроется домик Деда Мороза.

В последний день новогодних каникул пензенцы смогут посетить драмтеатр и посмотреть новогоднюю интермедию и спектакль «Двенадцать месяцев». Начало в 10:00, 13:00, 15:30.

Представления для ребят и родителей пройдут и в «Кукольном доме» на улице Чкалова. Там в 10:00, 12:30, 14:30 и 16:30 организуют интермедию «Новогодние подарки», а затем покажут спектакль «Трям! Здравствуйте!».

Музей имени И. Н. Ульянова на Красной, 54, также приглашает гостей. С 10:00 до 16:30 здесь пройдет квест «Святки в дворянской усадьбе». Для участия необходима предварительная заявка.

В 11:00 и 14:00 в пензенском ТЮЗе покажут спектакли «Летучий корабль» и «Как Волк год Быка спасал».

В библиотеке имени М. Ю. Лермонтова в 13:00 начнется фестиваль-презентация библиотечных клубов и объединений «Комикс-центр» «Зимние рисованные истории с Рашидом Яновым».

В 15:00 в картинной галерее проведут обзорную экскурсию для всех желающих.

Кроме того, пензенцев приглашают принять участие или понаблюдать за соревнованиями по армрестлингу, дартсу, гиревому спорту, стрельбе из электронного оружия, а также попробовать себя в скандинавской ходьбе. Мероприятия пройдут на площади Ленина с 15:00 до 17:00.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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