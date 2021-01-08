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Общество

Вадим Супиков присоединился к акции «Довезу врача»

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Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков присоединился к общероссийской акции «Довезу врача». На один день он стал автоволонтером в городской поликлинике № 4.

Совместно с медицинской сестрой Еленой Мещеряковой Вадим Супиков доставил больным с подтвержденным COVID-19, проживающим в микрорайонах «Маяк» и ГПЗ-24, комплекты бесплатных лекарств.

В условиях распространения коронавирусной инфекции и роста числа сезонных заболеваний службы неотложной медицинской помощи испытывают колоссальную нагрузку. Врачи и медсестры городской поликлиники № 4 выполняют в день около 150 вызовов: проводят осмотр, берут мазки, привозят медикаменты. Зачастую специалисты работают без выходных.

Работа волонтеров-водителей позволяет сократить время, которое медицинские работники тратят на дорогу, и посетить в два раза больше пациентов за смену.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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