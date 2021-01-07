Горожане рассказали, какими должны стать фонари на подвесном мосту

07.01.2021 | 16:54

Белые плафоны фонарей озарять красный мост будут совсем недолго. На сайте госзакупок размещена заявка на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения. В январе станет известно, какой организации приглянулся этот лот. Начальная (максимальная) цена договора - 4 миллиона 560 тысяч 489 рублей 60 копеек.

В районе реки пока представлено сразу несколько вариантов фонарей: круглые над Сурой, на набережной - креативный минимализм, по другую сторону моста - пережиток прошлого века.

«Чтобы привлекали внимание и чтобы было светло, когда идешь, - главное», - предложила пензячка.

«Среднего размера, яркие», - отметила девочка.

«Нормальный стал мост, его покрасили в красный цвет. Я, когда туман был, ехал по нему, и все нормально сделано. Больше ничего не надо, мне кажется», - заявил мужчина.

Мост будет в красном цвете, с новым освещением и дорожным покрытием - старый асфальт также запланировали менять.