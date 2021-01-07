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Общество

Горожане рассказали, какими должны стать фонари на подвесном мосту

Печать

Белые плафоны фонарей озарять красный мост будут совсем недолго. На сайте госзакупок размещена заявка на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения. В январе станет известно, какой организации приглянулся этот лот. Начальная (максимальная) цена договора - 4 миллиона 560 тысяч 489 рублей 60 копеек.

В районе реки пока представлено сразу несколько вариантов фонарей: круглые над Сурой, на набережной - креативный минимализм, по другую сторону моста - пережиток прошлого века.

«Чтобы привлекали внимание и чтобы было светло, когда идешь, - главное», - предложила пензячка.

«Среднего размера, яркие», - отметила девочка.

«Нормальный стал мост, его покрасили в красный цвет. Я, когда туман был, ехал по нему, и все нормально сделано. Больше ничего не надо, мне кажется», - заявил мужчина.

Мост будет в красном цвете, с новым освещением и дорожным покрытием - старый асфальт также запланировали менять.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я, когда туман был, ехал по нему,
На чем он ехал по пешеходному мосту?

Гость||

Этот мост как чирей, теребонькают не могут остановиться, он и так уже красный. 2,7 миллиона осенью на освещение «списали». А платим мы своими налогами, здравоохранением, школьными обедами , нечищенными дорогами,гнилушками-развалюхами по всему городу.

Гость||

Висилеца - это креативный минимализм, а петли макраме , а тушки в них инсталляции.

Гость||

Веселица это , когда разница в ценах закупок»откат» на зарубежных счетах , а у нас тут висилица нЕчему, такой креатив по-ходосски

Гость||

Вот ужас-то

Гость||

психоделические фонари

Имя: Гость
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