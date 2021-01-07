Горожане рассказали, какими должны стать фонари на подвесном мосту

Белые плафоны фонарей озарять красный мост будут совсем недолго. На сайте госзакупок размещена заявка на выполнение работ по реконструкции сетей наружного освещения. В январе станет известно, какой организации приглянулся этот лот. Начальная (максимальная) цена договора - 4 миллиона 560 тысяч 489 рублей 60 копеек.
В районе реки пока представлено сразу несколько вариантов фонарей: круглые над Сурой, на набережной - креативный минимализм, по другую сторону моста - пережиток прошлого века.
«Чтобы привлекали внимание и чтобы было светло, когда идешь, - главное», - предложила пензячка.
«Среднего размера, яркие», - отметила девочка.
«Нормальный стал мост, его покрасили в красный цвет. Я, когда туман был, ехал по нему, и все нормально сделано. Больше ничего не надо, мне кажется», - заявил мужчина.
Мост будет в красном цвете, с новым освещением и дорожным покрытием - старый асфальт также запланировали менять.
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penzainform.ru писал(a):На чем он ехал по пешеходному мосту?