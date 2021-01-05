В 2021 году коронавирус подтвердился у 11 кузнечан

05.01.2021 | 16:29

В Кузнецке за первые пять дней 2021 года выявили 56 случаев заболеваемости пневмонией.

Об этом во вторник, 5 января, сообщила пресс-служба местной администрации.

Уточняется, что 34 человека госпитализировали.

Коронавирус зарегистрировали у 11 человек, в том числе у 8 детей, ОРВИ - у 68 горожан (трое лечатся в больнице).

«В случае возникновения каких-либо спорных вопросов или непредвиденных ситуаций кузнечане могут обратиться к дежурному администратору лечебного учреждения круглосуточно», - напомнили в пресс-службе.