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Общество

В 2021 году коронавирус подтвердился у 11 кузнечан

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В Кузнецке за первые пять дней 2021 года выявили 56 случаев заболеваемости пневмонией.

Об этом во вторник, 5 января, сообщила пресс-служба местной администрации.

Уточняется, что 34 человека госпитализировали.

Коронавирус зарегистрировали у 11 человек, в том числе у 8 детей, ОРВИ - у 68 горожан (трое лечатся в больнице).

«В случае возникновения каких-либо спорных вопросов или непредвиденных ситуаций кузнечане могут обратиться к дежурному администратору лечебного учреждения круглосуточно», - напомнили в пресс-службе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

У нас Кузнецк,как вторая столица?

Имя: Гость
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