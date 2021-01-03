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Общество

Жителей Пензенской области ждет прибавка к пенсии

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В первом месяце наступившего года получателей пенсий ожидает прибавка.

«С 1 января 2021 года будет проведена индексация страховых пенсий на 6,3%. Размер фиксированной выплаты с 1 января составит 6 044 рубля, для инвалидов I группы и граждан, достигших возраста 80 лет, у которых двойной фиксированный размер, - 12 088 рублей», - рассказал управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

С 1 февраля будет проведена индексация единовременных денежных выплат и пособия на погребение, а с 1 апреля увеличатся государственные и социальные пенсии. Конкретные цифры пока не утверждены нормативно-правовыми актами.

Кроме того, изменилась федеральная социальная доплата к пенсии неработающим получателям, у которых она ниже прожиточного минимума, установленного в Пензенской области.

«На сегодня он повышен, составляет 9 020 рублей, а составлял в 2020 году 8 404 рубля», - пояснил Михаил Буданов.

В Пензенской области количество пенсионеров составляет 443 300 человек с учетом военнослужащих, это 34% от общей численности населения.

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Гость||

В Пензе величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 финансовый год предлагается утвердить в размере 8 540 рублей, т.е. с ростом на 1,6%.

Гость||

С повышением на всё.этикопеечные прибавки уже забрали и обобрали.Спасибо губернатору и Единой России за повышение на хапремонт.

Гость||

Депутаты в Пензе за этот прожиточный минимум проголосовали единогласно. Кто их выбрал?

Гость||

Гость писал(a):

Депутаты в Пензе за этот прожиточный минимум проголосовали единогласно.
В Пензе, в отличие от остальной России, значительно повысились цены. Например, тарифы на капремонт на 30%, стоимость проезда на 20 %, в таких же пределах возросли цены на продукты: сахар, мясо КРС, фрукты, другие товары и услуги. При этом пенсия выросла только на 6%. В таких условиях пожилым людям трудно свести концы с концами. Не хотите ли вы ввести региональные надбавки пенсионерам? В регионе живет много пенсионеров с пенсией очень близкой к социальной. Например вчерашние учителя, работники сельского хозяйства, много других категорий с невысокой зарплатой в прошлом.

Гость||

Дедушкой Крыловым отпишусь, помертвело чисто поле, не видать тех дней уж боле.

Гость||

Гуляй рванина !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С 1 января 2021 года будет проведена индексация страховых пенсий на 6,3%.
Они первые за 86% голосовали. Это их выбор, а выбор надо уважать!

Имя: Гость
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