Жителей Пензенской области ждет прибавка к пенсии

03.01.2021 | 15:45

В первом месяце наступившего года получателей пенсий ожидает прибавка.

«С 1 января 2021 года будет проведена индексация страховых пенсий на 6,3%. Размер фиксированной выплаты с 1 января составит 6 044 рубля, для инвалидов I группы и граждан, достигших возраста 80 лет, у которых двойной фиксированный размер, - 12 088 рублей», - рассказал управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

С 1 февраля будет проведена индексация единовременных денежных выплат и пособия на погребение, а с 1 апреля увеличатся государственные и социальные пенсии. Конкретные цифры пока не утверждены нормативно-правовыми актами.

Кроме того, изменилась федеральная социальная доплата к пенсии неработающим получателям, у которых она ниже прожиточного минимума, установленного в Пензенской области.

«На сегодня он повышен, составляет 9 020 рублей, а составлял в 2020 году 8 404 рубля», - пояснил Михаил Буданов.

В Пензенской области количество пенсионеров составляет 443 300 человек с учетом военнослужащих, это 34% от общей численности населения.