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Общество

В 2021 году должники компании «Т Плюс» останутся без субсидий

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С 2021 года вновь вступает в силу порядок получения льгот на оплату коммунальных услуг, действовавший до пандемии.

В период сложной эпидемиологической обстановки постановлением Правительства РФ № 420 закреплялось автоматическое продление субсидий на оплату коммунальных услуг. Кроме того, постановлением Правительства РФ № 424 накладывался мораторий на начисление пеней и отключение электроэнергии.

С 1 января 2021 года такие меры поддержки перестают действовать. Это значит, что должники сбытовых предприятий группы «Т Плюс» рискуют остаться без субсидий и компенсаций.

Получение государственной поддержки будет возможно только при отсутствии задолженности за коммунальные услуги или при наличии соглашения о ее реструктуризации.

Также с нового года прекращается действие моратория на штрафные санкции за просроченные коммунальные платежи. Энергокомпании возобновят не только начисление пеней, но и практику ограничения энергоснабжения клиентов. В случае оплаты задолженности не в полном объеме должники получат соответствующие уведомления о применении в отношении них крайних мер.

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