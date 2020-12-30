Более 21 000 пензенцев благополучно перенесли коронавирусную инфекцию

30.12.2020 | 20:05

В среду, 30 декабря, в Пензенской области зарегистрировали две смерти от коронавирусной инфекции. Обе жертвы - мужчины.

Одному было 66, второму 71. У обоих диагностировали не только COVID-19, но и хронические заболевания. Так, умершие страдали атеросклерозом и хронической ишемической болезнью сердца.

У старшего также выявили интерстициальный миокардиальный фиброз и артериальную гипертензию, у младшего - атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническую болезнь.

Согласно сообщениям оперштаба, теперь в Пензенской области зарегистрировано 318 летальных случаев заражения коронавирусом.

«Выписаны сегодня 139 человек. Итого выздоровевших - 21 031», - пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.