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Общество

Более 21 000 пензенцев благополучно перенесли коронавирусную инфекцию

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В среду, 30 декабря, в Пензенской области зарегистрировали две смерти от коронавирусной инфекции. Обе жертвы - мужчины.

Одному было 66, второму 71. У обоих диагностировали не только COVID-19, но и хронические заболевания. Так, умершие страдали атеросклерозом и хронической ишемической болезнью сердца.

У старшего также выявили интерстициальный миокардиальный фиброз и артериальную гипертензию, у младшего - атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническую болезнь.

Согласно сообщениям оперштаба, теперь в Пензенской области зарегистрировано 318 летальных случаев заражения коронавирусом.

«Выписаны сегодня 139 человек. Итого выздоровевших - 21 031», - пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

умершие страдали
теперь не страдают

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Итого выздоровевших - 21 031»,
Из 1 305 563 человек .

Гость||

Так это кто обращался а сколько не обращались

Имя: Гость
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