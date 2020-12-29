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Общество

В Пензенской области автоинспекторы помогли попавшим в беду водителям

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За одно только 26 декабря в двух районах Пензенской области сотрудники ГИБДД пришли на помощь автомобилистам, оказавшимся в трудной ситуации.

В тот день в регионе шел сильный снег, дорожная обстановка была чрезвычайно сложной. Произошло четыре ДТП, в которых погибли пять человек, в том числе 8-летний ребенок.

Вечером инспектор Ильяс Капьев нес службу в Городище. Проезжая по улице Московской, он увидел застрявший в сугробе ВАЗ-2110, водитель которого безуспешно пытался выбраться на проезжую часть. Инспектор пришел на помощь и с помощью троса вытащил автомобиль из сугроба.

А в Бессоновском районе инспекторы ДПС Вячеслав Заложников и Натик Насибов помогли водителю большегруза, не сумевшему преодолеть подъем на 657-м километре федеральной автодороги М5 «Урал».

Сотрудники Госавтоинспекции предложили помощь патрульного автомобиля. Прицепив трос, они сумели сдвинуть многотонный грузовик с места и отбуксировать его на ровный участок дороги.

Оба водителя выразили сотрудникам полиции благодарность, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Случаи, когда стражи дорожного порядка приходят гражданам на помощь, нередки. 2 декабря в Пензе они помогли за считанные минуты доставить с улицы Минской в перинатальный центр роженицу, муж которой боялся не успеть довезти ее до больницы. Через несколько часов муж пензячки позвонил, поблагодарил полицейских и сообщил, что стал отцом мальчика.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото предоставлено отделением пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость||

герои России прям, где таких взять только?)))))))))))))))))))))))))))

Гость||

а что про МЧС не пишите когда котов с деревьев снимают??? такие же герои, как и эти...

Гость||

Напишите про тех, которые у "Весны" ловят водителей, прячась за ларьком

Гость||

не только у Весны, они везде специально прячутся, чтобы их не спалили, а потом бегут сломя голову. А в законе написано что товарищи гибддшники?? где вы и ваши машины должны быть??

Имя: Гость
Комментарий:

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