Пензенцам рассказали о строительстве дороги из Терновки на Окружную

29.12.2020 | 08:13

Жителям Пензы рассказали об этапах строительства объездной дороги из Терновки на ул. Окружную. Планами поделился во время пресс-конференции в понедельник, 28 декабря, губернатор Иван Белозерцев.

«Первый этап - реконструкция существующего моста с устройством новой транспортной развязки на пересечении улиц Токарной и Локтионова. Второй - строительство автодороги от Терновского моста по правому берегу Суры с последующим пересечением реки и устройством эстакады через ж/д пути. Эта дорога выйдет на улицы Калинина и Окружную, где будет построена развязка кольцевого типа», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Далее будут соединены участки первого и второго этапов. Новая дорога будет идти вдоль берега Суры от ул. Терновского до Токарной.

На четвертом этапе планируется реконструировать дороги на ул. Кустодиева и Ростовской (здесь будет двухполосное одностороннее движение).

«Реализация этого проекта позволит существенно разгрузить прилегающую улично-дорожную сеть», - уверены местные власти.

К работам планируют приступить только после завершения реконструкции дороги на улице 40 лет Октября, чтобы не создавать автомобильных заторов в Терновке. Это произойдет не раньше 2023 года.