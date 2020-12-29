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Общество

Пензенцам рассказали о строительстве дороги из Терновки на Окружную

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Жителям Пензы рассказали об этапах строительства объездной дороги из Терновки на ул. Окружную. Планами поделился во время пресс-конференции в понедельник, 28 декабря, губернатор Иван Белозерцев.

«Первый этап - реконструкция существующего моста с устройством новой транспортной развязки на пересечении улиц Токарной и Локтионова. Второй - строительство автодороги от Терновского моста по правому берегу Суры с последующим пересечением реки и устройством эстакады через ж/д пути. Эта дорога выйдет на улицы Калинина и Окружную, где будет построена развязка кольцевого типа», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Далее будут соединены участки первого и второго этапов. Новая дорога будет идти вдоль берега Суры от ул. Терновского до Токарной.

На четвертом этапе планируется реконструировать дороги на ул. Кустодиева и Ростовской (здесь будет двухполосное одностороннее движение).

«Реализация этого проекта позволит существенно разгрузить прилегающую улично-дорожную сеть», - уверены местные власти.

К работам планируют приступить только после завершения реконструкции дороги на улице 40 лет Октября, чтобы не создавать автомобильных заторов в Терновке. Это произойдет не раньше 2023 года.

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Гость||

Мало мало мало лапши, я хочу ещё немного больше.

Гость||

Это произойдет не раньше 2023 года.

Не кому ездить будет, вымрут до 23 года. Кто в живых останется им старой дороги за глаза хватит.

Гость||

Дурачок в комментариях опять

Гость||

Пилить не перепилить.

Как только допилят на бригадирском - сразу начнут на новом месте пилить.

Не лопните, от бабла то?

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок в комментариях опять

Дома сидит - вымирает, последние дурачки остались. Отнесемся с пониманием )))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

строительство автодороги от Терновского моста по правому берегу Суры с последующим пересечением реки и устройством эстакады через ж/д пути в районе ст. Пенза-IV. Эта дорога выйдет на улицы Калинина и Окружную,
Это как? Может Пенза III имелась в виду?

Гость||

Гость писал(a):

Это как? Может Пенза III имелась в виду?
У нас могут.

Гость||

Свежо предание, но верится с трудом

Гость||

Гость писал(a):

Это как? Может Пенза III имелась в виду?
карты открой, идиота кусок. Посмотри где Пенза-3, где Токарная и где окружная.

Нарожала буртасия идиотов

Гость||

Гость писал(a):

идиота кусок. Посмотри где Пенза-3, где Токарная
Ну, и где? Там вроде о правом береге Суры ведут речь.

Вот я бы поставил на Пенза-5. Но уж точно никак не 4.

Гость||

Гость писал(a):

Нарожала буртасия идиотов
Узбагойся, ты главный. Сиди на троне ровно.

Гость||

Топографический кретинизм процветает в пресс-службе регионального правительства

Гость||

Гость писал(a):

Топографический кретинизм процветает
Зато не скучно.

Гость||

а где здесь Арбеково, куда основной поток движется?

Гость||

Всем давно пофиг чо он там обещает...

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Имя: Гость
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