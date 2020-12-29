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Общество

Число случаев коронавируса в Кузнецке превысило 380

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В Кузнецке с начала эпидемии зарегистрировали 385 случаев коронавирусной инфекции. Среди заразившихся - 43 несовершеннолетних. Данные озвучили на планерке в администрации города в понедельник, 28 декабря.

За субботу и воскресенье, 26-е и 27-е, специалисты подтвердили 5 диагнозов, из них 4 - у детей.

«На карантине всего находится 146 человек, из них 111 детей», - доложил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения мэрии Александр Климов.

В городе продолжают фиксировать случаи внебольничной пневмонии. Так, за минувшие выходные диагноз поставили 26 горожанам. ОРВИ заболели 25 человек.

«Если взять по комплексу: ковиды, пневмонии, ОРВИ, - на этой неделе произошло определенное снижение. Сегодня дети уже на каникулах, некоторые организации тоже уходят на каникулы. Каникулы новогодние - это шанс сбить волну за счет разобщенности», - отметил мэр Сергей Златогорский.

По словам градоначальника, после праздников рост заболеваемости должен снизиться, если кузнечане последуют рекомендациям Роспотребнадзора и отметят Новый год в семейном кругу.

«Это важно довести до людей. Ситуация не такая простая: новые штаммы идут. Сейчас к нам из Европы привезут. Ничего хорошего пока не предвидится. Поэтому важно не допускать дополнительных рисков в плане перехода бацилл», - подчеркнул мэр.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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