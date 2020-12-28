В регионе за сутки зафиксировали 197 случаев коронавируса

28.12.2020 | 10:42

В Пензенской области за сутки прибавилось 197 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии вирус в регионе выявили у 25 451 человека.

За минувшую неделю, с 21 по 27 декабря, в области зарегистрировали 1 386 случаев COVID-19. Медики выписали 861 пациента. Скончались 18 человек.

В регионе продолжают вакцинировать от коронавирусной инфекции. На 28 декабря привили 655 жителей: медиков, соцработников, сотрудников образовательных организаций, МФЦ, а также лиц с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой и дыхательной системы, сахарным диабетом, ожирением.