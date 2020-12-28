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Общество

В Пензенской области от коронавируса привили почти 700 человек

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В Пензенской области продолжается прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции. Вакцинируемым вводят препарат «Гам-Ковид-Вак», известный также как «Спутник V».

Вторая партия в количестве 1 500 доз прибыла в регион на самолете в середине декабря. Как сообщили в пресс-службе минздрава области, на понедельник, 28 декабря, привились уже 655 человек.

Вакцинация проходит на 11 площадках, организованных в области. Первыми препарат получили медики, соцработники, сотрудники образовательных организаций, МФЦ, а также лица с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой и дыхательной системы, сахарным диабетом, ожирением.

Предполагается, что массовая вакцинация в регионе стартует в начале 2021 года, когда ожидается поступление больших партий вакцины. На процедуру можно будет предварительно записаться через портал пенза-доктор.рф.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

это прорыв! Целых 655 человек!!!

Гость||

Губернатор есть в этом списке?

Имя: Гость
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