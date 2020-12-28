В Пензенской области от коронавируса привили почти 700 человек

28.12.2020 | 09:56

В Пензенской области продолжается прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции. Вакцинируемым вводят препарат «Гам-Ковид-Вак», известный также как «Спутник V».

Вторая партия в количестве 1 500 доз прибыла в регион на самолете в середине декабря. Как сообщили в пресс-службе минздрава области, на понедельник, 28 декабря, привились уже 655 человек.

Вакцинация проходит на 11 площадках, организованных в области. Первыми препарат получили медики, соцработники, сотрудники образовательных организаций, МФЦ, а также лица с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой и дыхательной системы, сахарным диабетом, ожирением.

Предполагается, что массовая вакцинация в регионе стартует в начале 2021 года, когда ожидается поступление больших партий вакцины. На процедуру можно будет предварительно записаться через портал пенза-доктор.рф.