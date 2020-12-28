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Общество

В Пензе «Т Плюс» в праздничные дни перейдет на усиленный режим работы

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В Пензе сотрудники филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в новогодние праздники перейдут на особый режим работы. В эти дни количество потребляемых энергоресурсов возрастает в несколько раз, и задача специалистов обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды.

На всех предприятиях «Т Плюс» установят повышенный контроль за работой оборудования электростанций, котельных и тепловых сетей. Организовано круглосуточное дежурство ответственного персонала, утверждены составы ремонтных бригад, проведена дополнительная профилактика спецтехники и автотранспорта.

Весь оперативный персонал подразделений компании прошел необходимый инструктаж. Усилят пропускной режим, кроме того, специалисты будут нести караульную службу.

«Компания располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок. Сделано все необходимое для того, чтобы новогодние праздники прошли в штатном режиме. На случай возникновения любых нештатных ситуаций организовано оперативное взаимодействие с региональными ведомствами и другими организациями», - отметил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

При обнаружении открытых колодцев, люков, парений, выхода воды на поверхность, повреждений изоляционного слоя теплосетей пензенцам предлагают немедленно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 05 (круглосуточно) или по телефону диспетчерской АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» (8412)-20-98-80.

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