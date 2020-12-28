В области подробно рассказали о новых заражениях COVID-19

28.12.2020 | 15:20

В Пензенской области обнародовали подробную информацию по новым заражениям коронавирусной инфекцией на понедельник, 28 декабря.

«Новых выявленных - 197. Среди пациентов 35 детей от 9 до 17 лет», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

91 случай зарегистрирован в Пензе, 39 - в Сердобском районе, 13 - в Нижнеломовском, 12 - в Сосновоборском, 11 - в Бессоновском, по 7 - в Мокшанском и Пензенском, 5 - в городе Заречном, 4 - в Шемышейском районе, 3 - в Кузнецком, 2 - в Городищенском, по 1 - в Каменском, Иссинском и Лунинском.

В настоящее время под наблюдением находятся 7 646 человек, снято с наблюдения 58 500.

На коронавирус обследовано 554 467 человек (проведено 594 232 исследования). За субботу и воскресенье, 26 и 27 декабря, специалисты проверили 8 303 пациентов.

«Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 42,46% населения региона», - уточнила Дина Черемушкина.