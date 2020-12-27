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Общество

Пензенцам разъяснили, кто сможет пользоваться парковкой для инвалидов

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Жителям Пензенской области, которые пользуются знаком «Инвалид», необходимо до 31 декабря оформить разрешение на бесплатную парковку.

Как сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ, с 1 января 2021 года получить доступ к льготной стоянке можно будет только тем водителям, которые внесли свое транспортное средство в Федеральный реестр инвалидов.

Жители региона могут сделать это, воспользовавшись личным кабинетом на портале госуслуг или обратившись в МФЦ.

Разрешение на бесплатную парковку должны оформить автомобилисты-инвалиды I и II группы, водители, перевозящие людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей, а также инвалиды III группы, лишенные способности самостоятельно передвигаться.

«Чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер транспортного средства, выбрать марку машины из перечня и указать период, в течение которого гражданин планирует пользоваться парковкой», - пояснили в пенсионном фонде.

Внесенные сведения появятся в реестре через 15 минут. Пензенцы-инвалиды могут занести в него и номер такси, на котором передвигаются, в таком случае водитель машины получит возможность припарковаться под знаком без риска быть оштрафованным.

Данные о транспортном средстве, внесенные в Федеральный реестр инвалидов, можно изменить при необходимости. Для этого требуется подать новое заявление.

За одним человеком может быть закреплена лишь одна машина, а вот несколько инвалидов могут пользоваться одним и тем же автомобилем, внесенным в реестр.

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Гость||

И чо, можно вписать родственника-инвалида и вставать под знаком? Типа машина для перевозки инвалида?

Гость||

Гость писал(a):

И чо, можно вписать родственника-инвалида и вставать под знаком? Типа машина для перевозки инвалида?
Немного иначе. Свою машину прописать в реестре на своего родственника-инвалида. По закону инвалид должен быть в машине. За соблюдением этого закона бдит ДПС ГИБДД. Ну вы знаете как работает ГИБДД.

Гость||

Гость писал(a):

Ну вы знаете как работает ГИБДД.
Мы знаем точно как работают фото-дятлы))))) Фото-дятел это новый быдло социум появившийся в Пензе.

Гость||

Гость писал(a):

Мы знаем точно как работают фото-дятлы))))) Фото-дятел это новый быдло социум появившийся в Пензе.
Фото-дятлы - это плод твоего больного сознания. Люди, которые записывают на видео или фотографируют нарушения со стороны водителей транспортных средств поступают абсолютно правильно.

Имя: Гость
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