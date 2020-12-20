В Кузнецке мать ребенка-инвалида доказала незаконность штрафа

20.12.2020 | 12:21

В Кузнецке горожанке выписали штраф в 5 000 рублей за парковку на месте для инвалидов. Женщина с наказанием не согласилась.

Кузнечанка обратилась в суд с требованием признать незаконность назначенного штрафа и прекратить производство по делу об административном правонарушении. Служители Фемиды выслушали стороны и признали жалобу женщины обоснованной.

Выяснилось, что горожанка - мать ребенка-инвалида и в соответствии с законом имеет право пользоваться парковкой для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Что касается знака «Инвалид» для автомобиля, то в настоящее время действующими нормами закона его выдача не предусмотрена, водитель может получить его бесплатно и без авторизации по номеру транспортного средства, который вносится в федеральный реестр, пояснили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Машина кузнечанки была внесена в такой реестр как транспорт, перевозящий ребенка-инвалида, поэтому она могла воспользоваться специальной парковкой. Сотрудник ДПС, составивший протокол на женщину, не стал проверять госномер автомобиля, чтобы убедиться в правильности своих действий.

Суд удовлетворил иск горожанки и прекратил производство по делу об административном правонарушении.