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Общество

В Кузнецке мать ребенка-инвалида доказала незаконность штрафа

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В Кузнецке горожанке выписали штраф в 5 000 рублей за парковку на месте для инвалидов. Женщина с наказанием не согласилась.

Кузнечанка обратилась в суд с требованием признать незаконность назначенного штрафа и прекратить производство по делу об административном правонарушении. Служители Фемиды выслушали стороны и признали жалобу женщины обоснованной.

Выяснилось, что горожанка - мать ребенка-инвалида и в соответствии с законом имеет право пользоваться парковкой для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Что касается знака «Инвалид» для автомобиля, то в настоящее время действующими нормами закона его выдача не предусмотрена, водитель может получить его бесплатно и без авторизации по номеру транспортного средства, который вносится в федеральный реестр, пояснили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Машина кузнечанки была внесена в такой реестр как транспорт, перевозящий ребенка-инвалида, поэтому она могла воспользоваться специальной парковкой. Сотрудник ДПС, составивший протокол на женщину, не стал проверять госномер автомобиля, чтобы убедиться в правильности своих действий.

Суд удовлетворил иск горожанки и прекратил производство по делу об административном правонарушении.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Машина кузнечанки была внесена в такой реестр как транспорт, перевозящий ребенка-инвалида, поэтому она могла воспользоваться специальной парковкой. Сотрудник ДПС, составивший протокол на женщину, не стал проверять госномер автомобиля, чтобы убедиться в правильности своих действий.

Суд удовлетворил иск горожанки и прекратил производство по делу об административном правонарушении.

Почему ГИБДД упорно игнорирует федеральный реестр инвалидов где размещается информация о транспортных средствах, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов? Расчёт на то что не каждый в суд пойдёт?

Гость||

А с чего вы решили что в правоохранительные органы сплошь умные идут работать?

Гость||

А гаишника-неуча наказали?

Гость||

Гость писал(a):

Почему ГИБДД упорно игнорирует федеральный реестр
может потому, что на таких местах в основном паркуются не инвалиды, а некомуженепомешал? И в 99% случаях ГИБДД правы.

Гость||

Гость писал(a):

может потому, что на таких местах в основном паркуются не инвалиды, а некомуженепомешал? И в 99% случаях ГИБДД правы.
Без проверки номера машины на сайте ФРИ априори никто не прав.

Гость||

Гость писал(a):

А гаишника-неуча наказали?
Вот в чём вопрос.

Гость||

Надо еще фотохамов привлекать к ответственности если они сфотографировали выложили в сеть, а сам факт не проверили! Есть закон о клевете, и штраф в пользу пострадавшего с них!

Гость||

13.55.

ГИБДД прав!

Ну оспорила она это постановление,ну и правильно сделала,о чем речь?

На то и суды,чтобы все было по закону!

И откуда гаишнику знать, включена ли она в реестр или не включена?

База к него есть,то есть реестр для инвалидов?

У нас кто только не паркуется,на местах для инвалидов!

Поставь автомобиль чуть подальше,так нет нужно обязательно "залезть" под этот знак!

Имя: Гость
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