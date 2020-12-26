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Общество

Вадим Супиков поздравил с Новым годом ребят из многодетных семей

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Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков присоединился к волонтерскому движению и поздравил с наступающим Новым годом детей из многодетных семей, проживающих в Железнодорожном районе.

В рамках партийных проектов «России важен каждый ребенок» и «Крепкая семья» депутаты - члены фракции «Единая Россия» в региональном парламенте ежегодно проводят благотворительные акции, которые становятся дополнительной мерой социальной поддержки.

«Новогодние представления для детей в Железнодорожном районе традиционно проходили в Центре развития творчества детей и юношества, но в этом году их заменили адресными поздравлениями. Несмотря на пандемию коронавируса и отмену массовых елок, у детей должен быть праздник, поэтому, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования, ребятам вручили сладкие подарки», - отметил Вадим Супиков.

Также наборы будут переданы в центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района и местному отделению Всероссийского общества инвалидов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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