Верховный суд РФ разрешил не возвращать подарки бывшим

09.02.2024 | 17:20

Верховный суд РФ постановил, что возлюбленные не должны возвращать друг другу подарки, врученные во время отношений, по их завершении.

На сайте суда опубликовано определение по жалобе мужчины из Ульяновской области, который пытался заставить свою бывшую девушку вернуть ему деньги, потраченные на ремонт ее квартиры и покупку бытовой техники, и телефон iPhone 12 Pro Max 128 гб.

Обвинив экс-возлюбленную в неосновательном обогащении, ульяновец хотел получить назад свои 466 843 рублей 60 копеек. Он подчеркнул, что жил вместе в девушкой и намеревался вступить с ней в брак, но отношения испортились.

В качестве третьего лица в деле участвовала мать мужчины. Она заявила, что iPhone 12 Pro Max принадлежит ей и сын им только пользовался, а ремонт в квартире экс-невестки проводился частично за ее счет.

Районный суд отказал ульяновцу, областной это решение отменил и взыскал в его пользу 96 000 рублей. Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Мужчина дошел до Верховного суда Российской Федерации. Судебная коллегия по гражданским делам оставила без изменений решение суда первой инстанции и кассации, согласно которым подарки не подлежат возврату.

«Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем», - подчеркнули в суде.