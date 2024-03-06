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Общество

В Кузнецке сотый ребенок родился в редкий день високосного года

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В этом году в Кузнецком родильном доме сотый ребенок появился на свет в день, который бывает лишь раз в четыре года - 29 февраля.

Мальчика весом 3 318 граммов и ростом 51 см приняли в 8:50.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, новорожденный оказался первенцем у молодой мамы.

В мэрии поздравили всех ставших родителями с этим знаменательным событием и пожелали им и малышам крепкого здоровья, благополучия и множества совместных радостных моментов.

5 марта глава Кузнецка Сергей Златогорский в преддверии Международного женского дня обратился к горожанкам. Он призвал представительниц прекрасного пола «не лениться размножаться и пополнять детские сады воспитанниками».

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Источник — фото pixabay.com
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