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Общество

Названы подарки, уместные на все случаи жизни

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Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала «Парламентской газете», какие подарки подойдут к любому поводу.

По ее словам, прежде всего необходимо учитывать предпочтения и пожелания. Женщинам не стоит вручать вещи, связанные с домашним хозяйством - например, продовольственные наборы. В то же время кухонная утварь или набор специй вполне уместны для вручения мужчине.

По мнению эксперта, в качестве презента и мужчине, и женщине подойдет алкоголь, но при этом обязательно следует принять во внимание вкус человека. Если этот фактор неизвестен, то следует отдать предпочтение полусухому вину. А при выборе продуктов необходимо принять во внимание вероятность аллергии.

Бытовую технику лучше презентовать мужчинам - женщин, как правило, она не слишком радует.

Есть еще один нюанс. Принимая подарок в упаковке, ее следует вскрыть в момент вручения.

«Хранить презент в упаковке - дурной тон, [таким образом] вы показываете пренебрежение к тому, что вам подарили», - пояснила Елена Саратцева.

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Источник — фото pixabay.com
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