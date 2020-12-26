В Пензе и области снегопад продлится как минимум еще день

Снегопад обрушился на предновогоднюю Пензу и сразу внес коррективы в праздничную суету. Поездки за подарками превратились в настоящее испытание: каша на дорогах, засыпанные тротуары.
Для дорожных служб снегопад - проверка на профпригодность. О непогоде пензенские синоптики предупредили за два дня. Автопарк муниципального предприятия перешел на усиленный режим работы. Благодаря системе ГЛОНАСС и датчикам, установленным в машинах, видно, сколько уборочной техники на магистралях города.
«На проспекте Строителей сейчас пять единиц техники, движутся по проспекту в обратном направлении. Это постоянный контроль - мастера, начальники участков мониторят ситуацию, могут перенаправлять, усиливать потоки», - пояснил заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.
Однако весь труд погода быстро сводит на нет. Буквально час - и опять под колесами снежное месиво. Апокалиптически выглядят и межрайонные дороги - видимость никакая.
Достается и пешеходам, каждый прокладывает свою тропу к месту назначения. Рады предновогоднему сюрпризу, пожалуй, только юные пензенцы: снежки, катание на санках и обязательная проверка сугробов на прочность.
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«Декабрь на исходе, Новый год на носу, а снега все не было. Сегодня выходной, так что сразу воспользовались случаем выйти. Замечательно!» - оценили они.
По прогнозам синоптиков, снегопад не сдаст свои позиции как минимум еще день. Видимо, погода решила по-своему украсить город к Новому году.
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Бабки , помешанные, со скандинавскими палками , пусть чистить выходят. Им же хорошо с президентом. Вот и пусть чистят.