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Общество

В Пензе и области снегопад продлится как минимум еще день

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Снегопад обрушился на предновогоднюю Пензу и сразу внес коррективы в праздничную суету. Поездки за подарками превратились в настоящее испытание: каша на дорогах, засыпанные тротуары.

Для дорожных служб снегопад - проверка на профпригодность. О непогоде пензенские синоптики предупредили за два дня. Автопарк муниципального предприятия перешел на усиленный режим работы. Благодаря системе ГЛОНАСС и датчикам, установленным в машинах, видно, сколько уборочной техники на магистралях города.

«На проспекте Строителей сейчас пять единиц техники, движутся по проспекту в обратном направлении. Это постоянный контроль - мастера, начальники участков мониторят ситуацию, могут перенаправлять, усиливать потоки», - пояснил заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

Однако весь труд погода быстро сводит на нет. Буквально час - и опять под колесами снежное месиво. Апокалиптически выглядят и межрайонные дороги - видимость никакая.

Достается и пешеходам, каждый прокладывает свою тропу к месту назначения. Рады предновогоднему сюрпризу, пожалуй, только юные пензенцы: снежки, катание на санках и обязательная проверка сугробов на прочность.

Лыжники наконец открывают сезон катания.

«Декабрь на исходе, Новый год на носу, а снега все не было. Сегодня выходной, так что сразу воспользовались случаем выйти. Замечательно!» - оценили они.

По прогнозам синоптиков, снегопад не сдаст свои позиции как минимум еще день. Видимо, погода решила по-своему украсить город к Новому году.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Бабки , помешанные, со скандинавскими палками , пусть чистить выходят. Им же хорошо с президентом. Вот и пусть чистят.

Гость||

По прогнозу погоды сегодня до 21.00

Гость||

весь город засыпан а мы опять не готовы,обидно но факт

Гость||

Гость писал(a):

Им же хорошо с президентом. Вот и пусть чистят.
Кому не нравится пора сваливать из России.

Гость||

Гость писал(a):

весь город засыпан а мы опять не готовы,обидно но факт
Хорош скулить ,вставай на лыжи! )))))

Гость||

Тут явно не предупредили за три года что выпадет снег сегодня. Снова все завалено.

Гость||

Гость писал(a):

Бабки , помешанные, со скандинавскими палками , пусть чистить выходят. Им же хорошо с президентом. Вот и пусть чистят.
За окошком дождь и град. Это Путин виноват!

Кошка бросила котят — Это Путин виноват,

Зайку бросила хозяйка — Кто виновен, угадай-ка!

Вот кончается доска У несчастного бычка,

Наша Таня громко плачет — Рядом Путин, не иначе!

Гость||

Пенза 1 опять вся нечищена, Кирова, западная завалены снегом

Гость||

Еле доехал до дому, вы че там чистите?

Гость||

Для дворников ужас.Для дворников праздники - зимой ясная марозная погода,а летом дожди.

Гость||

В Майами лучше

Гость||

Да что крики о снеге? Раньше снега побольше выпадало. И техника работала. И дворники с лопатой работали а не с метлой снег мести

Гость||

У ,нас сегодня у магазина,2 молодых парня целый день чистили снег,с одной стороны почистят,с другой уже нападало,мартышкин труд,.А за магазином намело поколено,в понедельник будут трактор вызывать.Вы бы слезли с дивана ,почистили бы у подъезда,а через час посмотрели на труды свои

Гость||

Весь город в пробках,в такси за предельные цены,за 5 остановок 350 р,поехала на общественном транспорте из терновки до цента в обед полчаса,а вот обратно 3 часа,куда все едут? Неужели в такой снегопад,предупреждали МЧС,автолюбителей оставайтесь дома,так нет весь город куда то едет,вернее стоит в одной пробке

Гость||

А пешеходам всегда напасть, так по ул.Рахманинова проезжую часть чистят хорошо, только при этом весь снег кидают на пешеходную дорожку и ни кто никогда ее не убирают.Ведь пешеходы - это г-но.

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Имя: Гость
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