В Пензе и области снегопад продлится как минимум еще день

26.12.2020 | 18:00

Снегопад обрушился на предновогоднюю Пензу и сразу внес коррективы в праздничную суету. Поездки за подарками превратились в настоящее испытание: каша на дорогах, засыпанные тротуары.

Для дорожных служб снегопад - проверка на профпригодность. О непогоде пензенские синоптики предупредили за два дня. Автопарк муниципального предприятия перешел на усиленный режим работы. Благодаря системе ГЛОНАСС и датчикам, установленным в машинах, видно, сколько уборочной техники на магистралях города.

«На проспекте Строителей сейчас пять единиц техники, движутся по проспекту в обратном направлении. Это постоянный контроль - мастера, начальники участков мониторят ситуацию, могут перенаправлять, усиливать потоки», - пояснил заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

Однако весь труд погода быстро сводит на нет. Буквально час - и опять под колесами снежное месиво. Апокалиптически выглядят и межрайонные дороги - видимость никакая.

Достается и пешеходам, каждый прокладывает свою тропу к месту назначения. Рады предновогоднему сюрпризу, пожалуй, только юные пензенцы: снежки, катание на санках и обязательная проверка сугробов на прочность.

Лыжники наконец открывают сезон катания.

«Декабрь на исходе, Новый год на носу, а снега все не было. Сегодня выходной, так что сразу воспользовались случаем выйти. Замечательно!» - оценили они.

По прогнозам синоптиков, снегопад не сдаст свои позиции как минимум еще день. Видимо, погода решила по-своему украсить город к Новому году.