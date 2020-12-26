В мэрии Кузнецка рассказали, сколько горожан заразились COVID-19

26.12.2020 | 09:31

В пятницу, 25 декабря, в администрации Кузнецка обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

По данным территориального отдела управления Роспотребнадзора, всего с апреля в городе зарегистрировано 373 случая заболевания COVID-19, за истекшую неделю - 12. Показатель заболеваемости составил 465,2 случая на 100 тысяч населения.

44 кузнечанам врачи поставили диагноз «пневмония», 403 заболели ОРВИ. На амбулаторном лечении находятся 81 взрослый горожанин и 19 детей, все они обеспечены бесплатными лекарствами для лечения на дому.

На карантин отправлены ученики 5 классов в школах города и воспитанники 2 групп в детских садах.

Кузнецкая межрайонная больница получила 80 доз вакцины для иммунизации от коронавирусной инфекции. В первую очередь прививаются медики, работники сферы образования и социальной защиты.

«В Кузнецке ежедневно проводятся рейды по торговым объектам для контроля за соблюдением масочного режима. В общей сложности сотрудниками полиции составлено 550 протоколов за его нарушение», - сообщили в пресс-службе мэрии города.